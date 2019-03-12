Подарок на 8 марта. В Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез до остановки

В Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Об этом сообщил Telegram-канал
Инцидент произошел в ночь на 9 марта. 39-летняя Наталья вызвала машину к клубу «Высоцкий».
Водитель повез женщину не по маршруту, она начала задавать ему вопросы об этом. В результате мужчина ударил ее по голове, та потеряла сознание.
Женщина очнулась на пустыре, попыталась убежать, но злоумышленние догнал ее и изнасиловал.
Таксист довез пострадавшую до остановки, там она поймала другое такси, на котором доехала до дома.
Случаем заинтересовалась полиция.