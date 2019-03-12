Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:31, 12 марта 2019 639
 0    0

Подарок на 8 марта. В Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез до остановки

Подарок на 8 марта. В Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез до остановки

В Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. 39-летняя Наталья вызвала машину к клубу «Высоцкий».

Водитель повез женщину не по маршруту, она начала задавать ему вопросы об этом. В результате мужчина ударил ее по голове, та потеряла сознание.

Женщина очнулась на пустыре, попыталась убежать, но злоумышленние догнал ее и изнасиловал.

Таксист довез пострадавшую до остановки, там она поймала другое такси, на котором доехала до дома.

Случаем заинтересовалась полиция.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:39, 12 марта 2019
На Северной окружной в ДТП попала машина скорой. Фото
15:31, 12 марта 2019
Подарок на 8 марта. В Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез до остановки
15:05, 12 марта 2019
Водитель «Ауди» скрылся с места аварии на проезде Шабулина. Видео
14:49, 12 марта 2019
Появились фотографии с места смертельного пожара в Шумаши
11:26, 12 марта 2019
В Сараевском районе сгорела приехавшая на вызов «скорая» 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 28 822
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 22 487
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 22 116
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 10
11:13, 10 марта 2019 19 695
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
21:02, 10 марта 2019 19 009
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
Все новости
Форум