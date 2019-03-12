Названа причина смерти вокалиста The Prodigy

Эксперты назвали причину смерти вокалиста группы The Prodigy. Кит Флинт скончался в результате механической асфиксии (удушье), пишут «
Как пишет портал
Напомним, 49-летнего Флинта нашли мертвым в понедельник, 4 марта. Ранее предполагалось, что
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Эксперты назвали причину смерти вокалиста группы The Prodigy. Кит Флинт скончался в результате механической асфиксии (удушье), пишут «
Как пишет портал
Напомним, 49-летнего Флинта нашли мертвым в понедельник, 4 марта. Ранее предполагалось, что
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
|
cледующая новость →В США арестовали Конора Макгрегора по обвинению в разбое
Интервью с Ириной Истоминой.