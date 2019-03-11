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14:15, 11 марта 2019 217
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За неделю в Рязанской области проверили больше 50 управляющих компаний

За неделю в Рязанской области проверили больше 50 управляющих компаний

С 4 по 7 марта в Рязанской области прошло 52 проверки управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Всего за неделю рассмотрели 127 обращений граждан. Специалисты выдали 92 нарушения в сфере содержания жилья и коммунальных услуг.

В 12 случаях из 116 случаев обнаружили нарушения в содержании придомовых территорий и крыш домов.

Инспекция выдала необходимые предписания.

Также в регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования. В его содержании выявили 1454 нарушения.

Всего с начала года составили 36 протоколов об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму 680,7 тысячи рублей.


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