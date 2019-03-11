За неделю в Рязанской области проверили больше 50 управляющих компаний

С 4 по 7 марта в Рязанской области прошло 52 проверки управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
Всего за неделю рассмотрели 127 обращений граждан. Специалисты выдали 92 нарушения в сфере содержания жилья и коммунальных услуг.
В 12 случаях из 116 случаев обнаружили нарушения в содержании придомовых территорий и крыш домов.
Инспекция выдала необходимые предписания.
Также в регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования. В его содержании выявили 1454 нарушения.
Всего с начала года составили 36 протоколов об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму 680,7 тысячи рублей.