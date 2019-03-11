Рязанским учителям предложили провести интерактивный урок «Моря России»

WWF России пригласили рязанских учителей присоединиться к всероссийскому экологическому уроку «Моря России: угрозы и сохранение».
«Цель урока — рассказать школьникам о ценности Мирового океана и морей, омывающих Россию, о причинах и последствиях их загрязнения и о том, как внести свой вклад в сохранение водного мира», — рассказали организаторы.
Преподаватели смогут провести урок, скачав бесплатно материалы на сайте
После регистрации учитель получит доступ к двум комплектам материалов — для младших и средних-старших классов.
«Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий и складную книжку-памятку с полезными советами. Индивидуальное занятие могут также провести для своих детей родители и волонтеры», — отметили в WWF.