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18:12, 11 марта 2019 1 224
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Рязанским учителям предложили провести интерактивный урок «Моря России»

Рязанским учителям предложили провести интерактивный урок «Моря России»

WWF России пригласили рязанских учителей присоединиться к всероссийскому экологическому уроку «Моря России: угрозы и сохранение».

«Цель урока — рассказать школьникам о ценности Мирового океана и морей, омывающих Россию, о причинах и последствиях их загрязнения и о том, как внести свой вклад в сохранение водного мира», — рассказали организаторы.

Преподаватели смогут провести урок, скачав бесплатно материалы на сайте моряроссии.рф.

После регистрации учитель получит доступ к двум комплектам материалов — для младших и средних-старших классов.

«Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий и складную книжку-памятку с полезными советами. Индивидуальное занятие могут также провести для своих детей родители и волонтеры», — отметили в WWF.


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