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10:25, 11 марта 2019 447

Промсвязьбанк провел деловой ужин для клиентов ОПК в Рязани

Промсвязьбанк провел деловой ужин для клиентов ОПК в Рязани

В среду, 27 февраля, Промсвязьбанк организовал деловой ужин о возможностях банка по комплексному обслуживанию клиентов оборонно-промышленного комплекса.

Пообщаться в неформальной обстановке в ресторан «Небо» пришли более шестидесяти представителей крупнейших компаний оборонно-промышленного комплекса региона и предприятий МСП.

На встрече обсудили изменения, которые в течение года произошли в Промсвязьбанке, смену статуса банка (год назад банк назначен опорным для операций гособоронзаказа и обслуживанию ОПК), как это решение отразилось на деятельности таких предприятий.

Региональный директор рязанского офиса Промсвязьбанка Татьяна Коломиец отметила: «Статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса обозначен в стратегии Промсвязьбанка. Это позволит сделать предприятия ОПК более стабильными и рыночными, создать дополнительный стимул для роста экономики страны и региона».

«Специально для них мы разработали отдельные продукты, которые необходимы и подходят непосредственно только предприятиям, связанным с госзаказом. Это и кредитные программы, и зарплатные проекты, и так далее», — рассказала Татьяна Коломиец.

По словам Татьяны Коломиец, Промсвязьбанк успешно работает в Рязанской области почти 15 лет и продолжает работать как универсальный банк с акцентом на малый, средний и крупный бизнес и работу с физическими лицами, предоставляя полный доступ к современным банковским решениям: оборотное кредитование, зарплатные и ипотечные программы, инкассация, дистанционное банковское обслуживание, эквайринг и так далее.

«Это те направления, в которых Промсвязьбанк всегда был силен, и мы будем стремиться удерживать свои лидирующие позиции», — заключила Татьяна Коломиец.


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