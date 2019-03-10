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18:26, 10 марта 2019 91
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Рязанские следователи поздравили с 8 марта женщин-ветеранов Великой Отечественной войны

Рязанские следователи поздравили с 8 марта женщин-ветеранов Великой Отечественной войны

Рязанские следователи поздравили с 8 марта женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, а также многодетных мам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Сотрудники поздравили жительниц Шилова Татьяну Матвеевну Лутхову и Екатерину Дмитриевну Ульянову.

Во время Великой Отечественной войны Татьяна Матвеевна и Екатерина Дмитриевна были медсестрами и спасали раненых защитников Родины. После войны обе работали в Шиловской районной больнице.

В Сасове следователи поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Екатерину Николаевну Лазареву и Анну Филипповну Семененко.

Руководитель Касимовского межрайонного следственного отдела Александр Федин поздравил с Международным женским днем 8 Марта Марию Яковлевну Попенкову.

Мария Яковлевна — малолетняя узница фашистского концлагеря. Судьба Марии Яковлевны и ее мужа — Василия Степановича, труженика тыла в годы Великой Отечественной войны — это настоящие уроки мужества для подрастающего поколения.

В Рязани следователи поздравили труженицу тыла Антонину Михайловну Фирсову. Когда началась Великая Отечественная война Антонине Михайловне только исполнилось 11 лет. Она жила вместе с родителями, братьями и сестрами в колхозе «Ленинский путь» Старожиловского района.

Отец и старший брат ушли на фронт. Антонина Михайловна вспоминает, что в годы войны в колхозе работали одни женщины и дети, проявляя запредельную выносливость и самоотверженность.

«Они и пахали, и сеяли, и скирдовали. И без всякой техники, только лошади и быки. Но ни одного клочка земли не оставляли. Все для фронта! Все для Победы», — говорится в сообщении.

Также в Рязани с поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Андреевну Гаврилову. Окончив курсы радистов, Нина Андреевна ушла на фронт совсем молоденькой девушкой -добровольцем.

Была радисткой в авиаполку. Награждена орденом Отечественной войны и медалями. Нина Андреевна дошла до Венгрии без единого ранения.

Помимо этого, рязанские следователи поздравили многодетных матерей.

Сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела поздравили Анастасию Золину — мать четверых детей.

Сотрудники Скопинского межрайонного следственного отдела поздравили Сабину Гафарову, у которой также четверо детей, а в Кораблинском районе поздравили Надежду Кручинину, которая одна воспитывает четырех детей.


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