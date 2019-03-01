За месяц в работе рязанских таксистов нашли более 40 нарушений

За февраль в работе рязанских таксистов нашли 44 нарушения. 10 рейдов провел региональный
Протоколы о нарушениях составили за:
- осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения — (Рязань — 15, Ряжск — три);
- управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — (Рязань — семь, Михайлов — один, Ряжск — один, Скопин — два);
- отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, отсутствие в салоне информации — (Рязань — 12, Ряжск — три);
Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах заказа такси «Максим», «Яндекс.Такси» и «Везет».