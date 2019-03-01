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13:12, 1 марта 2019 597
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За месяц в работе рязанских таксистов нашли более 40 нарушений

За месяц в работе рязанских таксистов нашли более 40 нарушений

За февраль в работе рязанских таксистов нашли 44 нарушения. 10 рейдов провел региональный минтранс совместно с полицейскими.

Протоколы о нарушениях составили за:

  • осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения — (Рязань — 15, Ряжск — три);
  • управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — (Рязань — семь, Михайлов — один, Ряжск — один, Скопин — два);
  • отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, отсутствие в салоне информации — (Рязань — 12, Ряжск — три);

Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах заказа такси «Максим», «Яндекс.Такси» и «Везет».


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