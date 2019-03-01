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9:38, 1 марта 2019 393
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В кардиологическом диспансере откроют консультативно-диагностическую поликлинику

В кардиологическом диспансере откроют консультативно-диагностическую поликлинику

В областном клиническом кардиологическом диспансере откроют областную консультативно-диагностическую поликлинику. Ее создадут на базе диспансерно-консультативного отделения, сообщил сайт регионального минздрава.

Главврач Александр Данилов пояснил, что решение об открытии поликлиники приняли из-за увеличения количества возрастных пациентов, имеющих патологию. По его словам, потребовалось ввести в штат таких узких специалистов, как невролог, эндокринолог, пульмонолог и окулист.

«Наша задача — улучшить выявляемость сердечно-сосудистых и иных заболеваний, добиться больших результатов в снижении смертности и инвалидности по причине болезней системы кровообращения», — уточнил Данилов.

Поликлиника будет работать в две смены. Кроме этого, для пациентов организуют диагностические обследования: УЗИ сосудов и сердца, в том числе чрезпищеводное УЗИ сердца, суточное мониторирование ЭКГ и АД, рентген-компьютерная томография.

Придти на прием рязанцы смогут по направлению из медицинских организаций по месту жительства.


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