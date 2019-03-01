В кардиологическом диспансере откроют консультативно-диагностическую поликлинику

В областном клиническом кардиологическом диспансере откроют областную консультативно-диагностическую поликлинику. Ее создадут на базе диспансерно-консультативного отделения, сообщил
Главврач Александр Данилов пояснил, что решение об открытии поликлиники приняли из-за увеличения количества возрастных пациентов, имеющих патологию. По его словам, потребовалось ввести в штат таких узких специалистов, как невролог, эндокринолог, пульмонолог и окулист.
«Наша задача — улучшить выявляемость сердечно-сосудистых и иных заболеваний, добиться больших результатов в снижении смертности и инвалидности по причине болезней системы кровообращения», — уточнил Данилов.
Поликлиника будет работать в две смены. Кроме этого, для пациентов организуют диагностические обследования: УЗИ сосудов и сердца, в том числе чрезпищеводное УЗИ сердца, суточное мониторирование ЭКГ и АД, рентген-компьютерная томография.
Придти на прием рязанцы смогут по направлению из медицинских организаций по месту жительства.