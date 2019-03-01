Рязанский театр драмы готовится к премьере «Фауста» Гете

Рязанский театр драмы готовится к премьере «Фауста» по мотивам произведения немецкого писателя Иоганна Гете. Работа над постановкой началась в середине февраля.
Режиссер — выпускник ГИТИСа и Академии Музыки Театра и Изобразительного Искусства Дмитрий Акриш.
В спектакле заняты в основном молодые артисты рязанского театра. Премьера состоится 12 апреля.
В пресс-службе театра также отметили, что режиссер впервые работает в Рязани.
Справка
В Москве в постановке Акриша уже идет спектакль «Раковый корпус» по мотивам произведения Александра Солженицына и «Мать» Горького, в Березниках — спектакль «Бог ездит на велосипеде», в Румынии зрители увидели «Палату №6» Чехова, а «Морфий» Булгакова — в Курганском театре драмы. Весной прошлого года там прошел показ спектакля Lear. В январе 2019 года в Лондоне состоялась премьера его спектакля «I'm woman» в Tristan Bates Theatre. Электротеатр «Станиславский» признал Акриша одним из лучших молодых режиссеров.
Фото Дмитрия Акриша