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15:12, 1 марта 2019 502
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Рязанка отметила столетний юбилей

Рязанка отметила столетний юбилей

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 1 марта, рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей. Об этом сообщил сайт мэрии.

С праздником ее поздравила замглавы администрации города Елена Сорокина. Она поблагодарила Евдокию Дмитриевну за ее стойкость, трудовой путь, пожелала ей крепкого здоровья и жизненных сил. Кроме того, имениннице вручили подарок и цветы.

Евдокия Дмитриевна Мидина родилась в 1919 году в селе Дедюхино Рязанского района, потом переехала в Рязань, где закончила профтехучилище и пошла работать в ателье.

В 1941 году вышла замуж и родила дочь. В годы Великой Отечественной войны трудилась диспетчером на Рязанском приборном заводе. Ее муж был летчиком и погиб на фронте.

После войны Евдокия Дмитриевна работала начальником смены швейного цеха на швейном предприятии. В 1986 году ушла на пенсию.


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