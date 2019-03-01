Рязанка отметила столетний юбилей

В пятницу, 1 марта, рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей. Об этом сообщил
С праздником ее поздравила замглавы администрации города Елена Сорокина. Она поблагодарила Евдокию Дмитриевну за ее стойкость, трудовой путь, пожелала ей крепкого здоровья и жизненных сил. Кроме того, имениннице вручили подарок и цветы.
Евдокия Дмитриевна Мидина родилась в 1919 году в селе Дедюхино Рязанского района, потом переехала в Рязань, где закончила профтехучилище и пошла работать в ателье.
В 1941 году вышла замуж и родила дочь. В годы Великой Отечественной войны трудилась диспетчером на Рязанском приборном заводе. Ее муж был летчиком и погиб на фронте.
После войны Евдокия Дмитриевна работала начальником смены швейного цеха на швейном предприятии. В 1986 году ушла на пенсию.