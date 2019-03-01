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13:35, 1 марта 2019 296
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2 и 3 марта

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2 и 3 марта

В первые дни весны рязанцев ждет множество культурных событий, о самых интересных расскажет наш обзор.

В Рязанском дворце молодежи 2 и 3 марта пройдет всероссийский фестиваль уличных и современных танцевальных направлений фестиваль «Репутация». В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» 2 марта состоится представление Тульского театра юного зрителя — спектакль «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился».

В кафе «Фонтан» 2 марта пройдет совместный концерт двух известных рязанских бардов — Сергея Колотова и Алексея Фошина. Сразу два трибьют-концерта пройдут в эти выходные — трибьют «Агаты Кристы» от казанской группы «Мисс Марпл» в клубе Svoboda 2 марта и «ДрФест» — песни Вени Дркина в исполнении рязанских музыкантов 3 марта в кафе «Фонтан». А в кафе-клубе «Старый парк» 3 марта пройдет концерт московской группы Psychedelta Blues Band.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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3 дня назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 7

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

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