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9:25, 9 февраля 2019 170
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В Рязанской области обокрали дачу москвички

В Рязанской области обокрали дачу москвички

В селе Заболотовское Милославского района обокрали дачный дом москвички. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники разбили окно и украли из лома чугунную плиту и другие металлические детали печного сооружения.

Выяснилось, что изделия планировали сдать в пункт приема вторсырья.

Полиция установила, что к краже со взломом причастны два неработающих жителя соседнего села 26 и 35 лет, младший из которых уже был ранее судим за грабеж и преступления, связанные с наркотиками.

Похищенное изъяли.

В отношении обоих злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи158 УК РФ.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


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