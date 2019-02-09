В Рязанской области обокрали дачу москвички

В селе Заболотовское Милославского района обокрали дачный дом москвички. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленники разбили окно и украли из лома чугунную плиту и другие металлические детали печного сооружения.
Выяснилось, что изделия планировали сдать в пункт приема вторсырья.
Полиция установила, что к краже со взломом причастны два неработающих жителя соседнего села 26 и 35 лет, младший из которых уже был ранее судим за грабеж и преступления, связанные с наркотиками.
Похищенное изъяли.
В отношении обоих злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи158 УК РФ.
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.