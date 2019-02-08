В Ульяновске живодер выбросил из окна 19 кошек и котят. Полицейские начали проверку, передает
Действия живодера сняли на видео. Ролик опубликовали в группе благотворительного фонда «Доброе сердце мира» во «ВКонтакте». По информации фонда, несколько кошек получили травмы, у котят — переохлаждение.
Животных отправили в круглосуточные стационары в Самару.
Согласно закону, максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет три года. Также возможен штраф в размере 80 тысяч рублей.