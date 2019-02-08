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14:56, 8 февраля 2019 256
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В Ульяновске живодер выбросил из окна 19 кошек

В Ульяновске живодер выбросил из окна 19 кошек

Фото: Pixabay.com

В Ульяновске живодер выбросил из окна 19 кошек и котят. Полицейские начали проверку, передает РИА Новости.

Действия живодера сняли на видео. Ролик опубликовали в группе благотворительного фонда «Доброе сердце мира» во «ВКонтакте». По информации фонда, несколько кошек получили травмы, у котят — переохлаждение.

Животных отправили в круглосуточные стационары в Самару.

Согласно закону, максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет три года. Также возможен штраф в размере 80 тысяч рублей.


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