В Рязани предложили открыть Дом актера

Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей и директор театра кукол Константин Кириллов предложил открыть в Рязани Дом актера.
В беседе с корреспондентом RZN.info Кириллов отметил, что такая идея появилась момента назначения его на должность председателя СТД. По его словам, появление Дома актера даст выйти «на новый виток развития» региональному сообществу и позволит экспериментировать молодым артистам.
«В этом году наше отделение отмечает 80-летие. Оно одно из самых старых в стране. Во многих из 76 регионов, где имеется союз театральных деятелей, Дом актера в том или ином виде присутствует, а у нас пока такового нет. Мы уже обсуждали с губернатором этот вопрос. Очень трудно будет отыскать для него место, но мы постараемся», — сказал Кириллов.