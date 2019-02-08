Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Сотрудники рязанского СОБР вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Три месяца бойцы спецподразделения выполняли задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в Северо-Кавказском регионе.
«Уважаемые коллеги, с возвращением на рязанскую землю! Спасибо вам за достойную службу и за то, что вернулись домой живыми и здоровыми», — поприветствовал на родной земле офицеров начальник управления Росгвардии по Рязанской области Виктор Лачев.
Сотрудникам спецподразделения, вернувшимся из служебной командировки, вручили благодарственные письма президента России, ведомственные награды и благодарности.
После краткосрочного отпуска бойцы СОБР приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Рязанской области.