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10:28, 8 февраля 2019 367
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Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Сотрудники рязанского СОБР вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Три месяца бойцы спецподразделения выполняли задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в Северо-Кавказском регионе.

«Уважаемые коллеги, с возвращением на рязанскую землю! Спасибо вам за достойную службу и за то, что вернулись домой живыми и здоровыми», — поприветствовал на родной земле офицеров начальник управления Росгвардии по Рязанской области Виктор Лачев.

Сотрудникам спецподразделения, вернувшимся из служебной командировки, вручили благодарственные письма президента России, ведомственные награды и благодарности.

После краткосрочного отпуска бойцы СОБР приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Рязанской области.


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