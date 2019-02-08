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16:31, 8 февраля 2019 321
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Рокотянская обсудила с рязанцами проблемы благоустройства дворов и ремонта дорог 1

Рокотянская обсудила с рязанцами проблемы благоустройства дворов и ремонта дорог

Фото: Рязанская городская дума

Глава Рязани Юлия Рокотянская провела прием граждан. На него пригласили также депутатов по округам, представителей администрации, подрядчиков, управляющих компаний.

Рязанка Надежда Коровкина рассказала о нехватке помещений для занятий в музыкальной школе №6 в Канищеве. Замначальника городского управления культуры Михаил Тихонский прокомментировал, что школе передали дополнительное помещение. После ремонта там откроют хореографическое и изобразительное отделения. Сейчас идет поиск финансирования для проектных работ. Также есть возможность перевода учащихся в школу искусств №2. Новое здание, рассчитанное на 500 детей, строят в микрорайоне Недостоево.

Председатель ТОС «Мервино» Неллина Джантимирова пожаловалась на плохое состояние дорог и моста в поселке. Начальник управления благоустройства города Михаил Белькевич отметил возможность проведения ямочного ремонта на улицах Советской, Библиотечной и Речной в этом году. Кроме того, планируется разработать проектно-сметную документацию на капремонт участка дороги по улице Мервинской от 7-ого Мервинского проезда до остановки «поселок Мервино».

«Мы общаемся с жителями, выезжаем на места и видим плохое состояние инфраструктуры на окраинах Рязани. По нашему поручению сейчас разрабатывается муниципальная программа по развитию поселков в черте города», — отметила Рокотянская.

Кроме того, глава Рязани дала поручение взять на контроль ситуацию с мостом в Мервине и выполнить неотложные ремонтные работы, когда наступит благоприятная погода.

Директор управляющей компании «Единство сервис» Андрей Левин обратился к главе по вопросу отсутствия освещения вдоль домов №№6 корпус 1 и 6 корпус 2 по Шереметьевской улице. Из-за недоработки застройщика опоры освещения и внутриквартальная подъездная дорога оказались на земельном участке, оформленном в общедолевую собственность жильцов многоквартирного дома. Поэтому наружное освещение не подключено к единой городской системе.

И.о. замглавы администрации города Рязани Игорь Ковалев сообщил, что администрация может принять сети в муниципальную собственность при наличии согласия ста процентов собственников.

Глава Рязани Юлия Рокотянская дала поручение администрации разработать план мероприятий, направленных на решение проблемы, когда сети уличного освещения оказываются в общедолевой собственности.

«Я готова лично выезжать на собрания жильцов и представителей ТОС, говорить с людьми, привлекать депутатов. Из любой ситуации можно найти выход, — сказала она.

Рязанка Наталья Кульберг рассказала о недостатках благоустройства дворовой территории дома №19 по улице Бирюзова. Он был внесен в программу «Формирование современной городской среды города Рязани». Осенью 2018 года проведены ремонтные работы. Жильцы остались недовольны качеством ремонта отмостки и дворовых проездов, отсутствием ливневого стока. Представитель подрядчика Василий Серебряков и директор ООО «ЖЭУ № 11 на Бирюзова» Саркис Вардумян ответили на вопросы и выслушали пожелания жильцов.

«Весной мы вместе с депутатами объедем дворы, где проводились ремонтные работы в прошлом году. Установлены гарантийные сроки ремонта. Жильцы могут не волноваться — все недостатки подрядчики устранят за свой счет. Депутаты гордумы возьмут этот вопрос на особый контроль, — отметила Рокотянская.


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