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16:52, 8 февраля 2019 142
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На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет

На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет

На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщил сайт мэрии.

11, 12 и 13 февраля с 9:30 до 16:00 электричества не будет в домах №№ 12-б, 75-а и 76-а по улице Ситниковской.


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