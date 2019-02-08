Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:56, 8 февраля 2019 165
 0    0

Двое жителей Новомичуринска украли из подъезда холодильник

Двое жителей Новомичуринска украли из подъезда холодильник

Двое жителей Новомичуринска украли из подъезда холодильник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что из подъезда его дома пропал холодильник, который он приготовил для отправки на дачу.

У его дома полицейские заметили на снегу широкий след, который оставили злоумышленники, волоча холодильник из подъезда. Технику спрятали в кустах, планируя позже сбыть как вторсырье.

К краже оказались причастны 37-летний местный житель и его 21-летний приятель, который ранее был судим за угон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:00, 8 февраля 2019
В рязанском Олимпийском городке построят детский сад
10:56, 8 февраля 2019
Двое жителей Новомичуринска украли из подъезда холодильник
10:43, 8 февраля 2019
В рязанской филармонии открыли обновленный зал камерной музыки
10:28, 8 февраля 2019
Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ
9:56, 8 февраля 2019
Любимов поздравил рязанцев с Днем российской науки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

За январь в РМПТС зафиксировали 56 обращений от граждан по поводу нарушения качества теплоснабжения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 774
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 140
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 313
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 30 046
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 24 039
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум