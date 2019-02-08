Двое жителей Новомичуринска украли из подъезда холодильник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что из подъезда его дома пропал холодильник, который он приготовил для отправки на дачу.
У его дома полицейские заметили на снегу широкий след, который оставили злоумышленники, волоча холодильник из подъезда. Технику спрятали в кустах, планируя позже сбыть как вторсырье.
К краже оказались причастны 37-летний местный житель и его 21-летний приятель, который ранее был судим за угон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.