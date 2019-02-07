На шиловском молокозаводе работали нелегальные мигранты

На молокозаводе в Шиловском районе работали нелегальные мигранты. Об этом
Полицейские проверили 60 иностранцев и выявили 38 нарушений в сфере миграции. Они составили 17 протоколов.
«К иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство, будут приняты меры административного воздействия по каждому из совершенных ими административных правонарушений», — отметили в пресс-службе.
Владельцу молокозавода грозит штраф размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранца или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.