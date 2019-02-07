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13:28, 7 февраля 2019 246
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На шиловском молокозаводе работали нелегальные мигранты

На шиловском молокозаводе работали нелегальные мигранты

Фото: УМВД по Рязанской области

На молокозаводе в Шиловском районе работали нелегальные мигранты. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Полицейские проверили 60 иностранцев и выявили 38 нарушений в сфере миграции. Они составили 17 протоколов.

«К иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство, будут приняты меры административного воздействия по каждому из совершенных ими административных правонарушений», — отметили в пресс-службе.

Владельцу молокозавода грозит штраф размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранца или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.


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