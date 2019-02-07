Группа компаний «ЕДИНСТВО» вошла в топ-20 застройщиков по объему ввода жилья

По данным Единого реестра застройщиков, на 1 февраля 2019 года группа компаний «ЕДИНСТВО» занимает 19-е место среди крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья. За 2018 год в эксплуатацию ввели 176 994 квадратных метров.
В 2017 году группа компаний занимала 30 место в этом рейтинге.
«Поднявшись на 11 позиций в топ-200 Единого реестра застройщиков, „ЕДИНСТВО“ стала одной из четырех региональных компаний в двадцатке строительных организаций по ЦФО», — отметил гендиректор группы компаний Антон Воробьев.
В 2019 году ГК «ЕДИНСТВО» планирует расширить пакет предложений и вывести на рынок новые жилые комплексы. С марта в состав группы компаний войдет ООО «Деловой союз», известный в городе как жилой комплекс «Маргелов».
Помимо этого, рязанцев ожидает строительство новых объектов в нескольких районах города.
«В ближайшее время мы готовы будем вывести на рынок еще несколько своих проектов, — рассказал Антон Воробьев. — Могу сказать точно, что сейчас самое благоприятное время, чтобы рассмотреть вопрос приобретения жилья для тех, кто планирует такие изменения в своей жизни. Ведь с 1 июля 2019 года в силу вступят поправки в федеральный закон „О долевом строительстве“, которые существенно усложнят работу застройщиков».
Проектные декларации опубликованы на сайтах edinstvo62.ru и наш.дом.рф.