Энергетики восстанавливают электроснабжение в Рязанской области

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перешли на особый режим работы. Из-за непогоды произошли отключения в распределительных сетях напряжением 0,4 — 10 кВ, наиболее пострадали от воздействия стихии Скопинский, Спасский, Шиловский и Ряжский районы
В настоящее время к работам по восстановлению электроснабжения привлекли 42 бригады в составе 146 человек и 47 единиц техники.
«Осуществляется запитывание обесточенных социально значимых объектов региона. Для обеспечения скорейшего восстановления электроснабжения в Рязанскую область дополнительно направлены 25 бригад от филиалов МРСК Центра и Приволжья», — рассказали в пресс-службе «Рязаньэнерго», добавив, что от аварийно-восстановительных работ контролирует оперативный штаб филиала.
Сообщения о нарушении электроснабжения отрабатывают в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с потребителями, с органами власти, подразделениями ГУ МЧС, коммунальными службами.
В филиале также функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители могут обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).