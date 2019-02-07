Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:43, 7 февраля 2019 1 085

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Рязанской области

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Рязанской области

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перешли на особый режим работы. Из-за непогоды произошли отключения в распределительных сетях напряжением 0,4 — 10 кВ, наиболее пострадали от воздействия стихии Скопинский, Спасский, Шиловский и Ряжский районы

В настоящее время к работам по восстановлению электроснабжения привлекли 42 бригады в составе 146 человек и 47 единиц техники.

«Осуществляется запитывание обесточенных социально значимых объектов региона. Для обеспечения скорейшего восстановления электроснабжения в Рязанскую область дополнительно направлены 25 бригад от филиалов МРСК Центра и Приволжья», — рассказали в пресс-службе «Рязаньэнерго», добавив, что от аварийно-восстановительных работ контролирует оперативный штаб филиала.

Сообщения о нарушении электроснабжения отрабатывают в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с потребителями, с органами власти, подразделениями ГУ МЧС, коммунальными службами.

В филиале также функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители могут обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:43, 7 февраля 2019
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Рязанской области
12:33, 7 февраля 2019
Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев
10:07, 7 февраля 2019
В середине февраля отменят несколько рязанских электричек
8:58, 7 февраля 2019
Упавшая с крыши глыба льда разбила еще одну машину на улице Радищева
8:37, 7 февраля 2019
Около десяти тысяч рязанцев остались без света из-за снегопада
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Новая тенденция. «Матрас.ру» предложил рязанцам изменить товары под себя

Новая тенденция. «Матрас.ру» предложил рязанцам изменить товары под себя

Теперь клиентам станет доступна опция кастомизации заказа.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 642
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 052
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 251
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 972
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 934
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум