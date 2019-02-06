Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграют влюбленных в рязанском театре

Актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина, известные многим по сериалу «Всегда говори всегда», выступят в Рязани. В театре кукол покажут спектакль «Неоконченный роман», где они исполнят главные роли.
По сюжету, двое влюбленных встречаются в тайне от своих супругов и не находят в себе силы порвать с прошлым ради новой жизни.
О том, смогут ли герои романтической комедии решиться на серьезный шаг, зрители узнают 8 марта. Начало спектакля в 19:00.
Билеты можно купить:
- в кассе театра (информация по телефону 455-426);
- в кассах города (информация по телефону 705-000);
- на сайте Кассы.ру.