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16:25, 6 февраля 2019 203

Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграют влюбленных в рязанском театре

Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграют влюбленных в рязанском театре

Актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина, известные многим по сериалу «Всегда говори всегда», выступят в Рязани. В театре кукол покажут спектакль «Неоконченный роман», где они исполнят главные роли.

По сюжету, двое влюбленных встречаются в тайне от своих супругов и не находят в себе силы порвать с прошлым ради новой жизни.

О том, смогут ли герои романтической комедии решиться на серьезный шаг, зрители узнают 8 марта. Начало спектакля в 19:00.

Билеты можно купить:

  • в кассе театра (информация по телефону 455-426);
  • в кассах города (информация по телефону 705-000);
  • на сайте Кассы.ру.

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