Рязанцы получат от «НеоТакси» десять процентов кэшбэка от каждой поездки

Компания «НеоТакси» дарит своим клиентам 10% кэшбэка на бонусный счет от каждой поездки. Накопленными баллами рязанцы могут оплачивать последующие поездки, один балл равен одному рублю.
«НеоТакси» работает на рынке пассажирских перевозок с 2013 года. Компания владеет комфортабельными автомобилями разного класса, а автоматизированная диспетчерская служба способна обрабатывать более 10 тысяч заказов в сутки.
Чтобы заказать автомобиль, рязанцам не обязательно звонить по телефону. Сделать это можно через приложение, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Кроме того, «НеоТакси» предлагает клиентам корпоративные перевозки, курьерскую доставку, встречу с табличкой на вокзале и другие услуги.