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12:51, 6 февраля 2019 1 704

Рязанцы получат от «НеоТакси» десять процентов кэшбэка от каждой поездки

Рязанцы получат от «НеоТакси» десять процентов кэшбэка от каждой поездки

Компания «НеоТакси» дарит своим клиентам 10% кэшбэка на бонусный счет от каждой поездки. Накопленными баллами рязанцы могут оплачивать последующие поездки, один балл равен одному рублю.

«НеоТакси» работает на рынке пассажирских перевозок с 2013 года. Компания владеет комфортабельными автомобилями разного класса, а автоматизированная диспетчерская служба способна обрабатывать более 10 тысяч заказов в сутки.

Чтобы заказать автомобиль, рязанцам не обязательно звонить по телефону. Сделать это можно через приложение, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Кроме того, «НеоТакси» предлагает клиентам корпоративные перевозки, курьерскую доставку, встречу с табличкой на вокзале и другие услуги.


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1 день назад
На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

Российское налоговое законодательство, в том числе касающееся имущества физических лиц, активно совершенствуется.

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