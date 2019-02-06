Путин подарил щенка девочке-аутистке

Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом девочке из Приморья. Вероника вместе с мамой написала письмо президенту на Новый год, сообщили в
Золотистые ретриверы отличаются дружелюбным характером, из-за чего их часто привлекают к реабилитации детей.
Щенков от Путина в качестве новогодних подарков получили несколько школьников. Так, 12-тилетняя Ольга Марущенко стала хозяйкой хаски, а 11-летняя Аня Абрамова — лабрадора-ретривера.
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#Repost @otvprim: 🔵Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась - Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала письмо Президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, и эта собака сделает ее счастливее. ___ 🎥Автор сюжета @tobiana_menshikora.