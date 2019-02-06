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10:39, 6 февраля 2019 527
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Путин подарил щенка девочке-аутистке

Путин подарил щенка девочке-аутистке

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом девочке из Приморья. Вероника вместе с мамой написала письмо президенту на Новый год, сообщили в Instagram краевой администрации.

Золотистые ретриверы отличаются дружелюбным характером, из-за чего их часто привлекают к реабилитации детей.

Щенков от Путина в качестве новогодних подарков получили несколько школьников. Так, 12-тилетняя Ольга Марущенко стала хозяйкой хаски, а 11-летняя Аня Абрамова — лабрадора-ретривера.


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