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17:45, 6 февраля 2019 124
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Пенсионеру из Пронска обменяли на фальшивки 27 тысяч 1

Пенсионеру из Пронска обменяли на фальшивки 27 тысяч

В Пронске 89-летний пенсионер стал жертвой мошенника, который представился сотрудником «Росгосбанка». Об этом пишет издательство «Пресса».

Молодой человек пришел к мужчине после того, как тот получил пенсию. Обманщик объяснил, что пенсионеру прибавили к выплатам тысячу, и предложил ее отдать.

Сначала «сотрудник банка» попросил дать ему сдачу с пятитысячной купюры, но когда мужчина отказался, все же нашел тысячу.

После этого гость попросил пенсионера пересчитать деньги и ушел. «У меня вроде бы было 27 тысяч, а он оставил 28 тысяч», — рассказал потерпевший.

Позже мужчина заподозрил что-то неладное и обратился в полицию. Оказалось, что все полученные деньги — фальшивки из банка приколов.


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