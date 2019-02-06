Пенсионеру из Пронска обменяли на фальшивки 27 тысяч

В Пронске 89-летний пенсионер стал жертвой мошенника, который представился сотрудником «Росгосбанка». Об этом пишет издательство «
Молодой человек пришел к мужчине после того, как тот получил пенсию. Обманщик объяснил, что пенсионеру прибавили к выплатам тысячу, и предложил ее отдать.
Сначала «сотрудник банка» попросил дать ему сдачу с пятитысячной купюры, но когда мужчина отказался, все же нашел тысячу.
После этого гость попросил пенсионера пересчитать деньги и ушел. «У меня вроде бы было 27 тысяч, а он оставил 28 тысяч», — рассказал потерпевший.
Позже мужчина заподозрил что-то неладное и обратился в полицию. Оказалось, что все полученные деньги — фальшивки из банка приколов.