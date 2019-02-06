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8:36, 6 февраля 2019 332
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Гордума пригласила мэрию обсудить уборку снега в Рязани

Гордума пригласила мэрию обсудить уборку снега в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Гордума пригласила мэрию обсудить уборку снега в Рязани. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте органа власти. Тема «думского часа» — «Организация содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Рязани и тротуаров в зимний период эксплуатации». Встреча пройдет 21 февраля в 11:00.

На «думский час» пригласили и.о. главы администрации города Сергея Карабасова, и.о. заместителя главы администрации города Игоря Ковалева, начальника управления благоустройства города Михаила Белькевича и главу Дирекции благоустройства города Андрея Шестопалова.

Напомним, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководства управления благоустройства города из-за нечищеных дорог и тротуаров.


© RZN.info

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