Гордума пригласила мэрию обсудить уборку снега в Рязани. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте органа власти. Тема «думского часа» — «Организация содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Рязани и тротуаров в зимний период эксплуатации». Встреча пройдет 21 февраля в 11:00.
На «думский час» пригласили и.о. главы администрации города Сергея Карабасова, и.о. заместителя главы администрации города Игоря Ковалева, начальника управления благоустройства города Михаила Белькевича и главу Дирекции благоустройства города Андрея Шестопалова.
Напомним, прокуратура