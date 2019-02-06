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10:30, 6 февраля 2019 24
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Джим Керри сыграет Волонда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри сыграет Волонда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Фото: Kinopoisk.ru

Американский актер Джим Керри исполнит роль Волонда в мюзикле «Мастер и Маргарита», который поставят в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что комик уже ознакомился с мюзиклом, который идет в театре «ЛДМ. Новая сцена».

В продюсерской компании «Makers Lab» отметили, что Керри «большой поклонник Булгакова и русской классической литературы».

В новой интерпретации спектакля зрители увидят не одного Воланда. На сцене появится и тень мессира, роль которой исполнит афроамериканец. Его имя пока не разглашается.


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