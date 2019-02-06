Джим Керри сыграет Волонда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Американский актер Джим Керри исполнит роль Волонда в мюзикле «Мастер и Маргарита», который поставят в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «
Известно, что комик уже ознакомился с мюзиклом, который идет в театре «ЛДМ. Новая сцена».
В продюсерской компании «Makers Lab» отметили, что Керри «большой поклонник Булгакова и русской классической литературы».
В новой интерпретации спектакля зрители увидят не одного Воланда. На сцене появится и тень мессира, роль которой исполнит афроамериканец. Его имя пока не разглашается.