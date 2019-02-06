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14:12, 6 февраля 2019 86
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Две 15-летние рязанки украли телефон и сняли деньги со счета приятеля

Две 15-летние рязанки украли телефон и сняли деньги со счета приятеля

Фото: Pixabay.com

Две 15-летние рязанки украли телефон и сняли деньги со счета приятеля. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Девушки пили алкоголь в гостях у знакомого в ночь на 8 августа 2018 года. Когда хозяин квартиры уснул, они взяли его телефон и, зная пароль, разблокировали. Злоумышленницы перевели с банковского счета молодого человека 16 тысяч рублей.

Утром рязанец обратился в полицию.

«Найти подозреваемых сотрудникам полиции было несложно, — отметили в следкоме. — Однако девочки уже успели потратить похищенные деньги на обновки для себя».

На девушек завели уголовные дела по пункту «г» части 3, пункту «а» части 2 статьи 158 УК («Кража»). Их направили в суд. Одновременно следователи направили в полицию представление, в том числе для принятия мер к родителям подросток.


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