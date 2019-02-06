Две 15-летние рязанки украли телефон и сняли деньги со счета приятеля. Об этом
Девушки пили алкоголь в гостях у знакомого в ночь на 8 августа 2018 года. Когда хозяин квартиры уснул, они взяли его телефон и, зная пароль, разблокировали. Злоумышленницы перевели с банковского счета молодого человека 16 тысяч рублей.
Утром рязанец обратился в полицию.
«Найти подозреваемых сотрудникам полиции было несложно, — отметили в следкоме. — Однако девочки уже успели потратить похищенные деньги на обновки для себя».
На девушек завели уголовные дела по пункту «г» части 3, пункту «а» части 2 статьи 158 УК («Кража»). Их направили в суд. Одновременно следователи направили в полицию представление, в том числе для принятия мер к родителям подросток.