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15:01, 6 февраля 2019 117
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Более 170 рязанцев поучаствовали в зимних волонтерских играх

Более 170 рязанцев поучаствовали в зимних волонтерских играх

Фото: Администрация Рязани

Более 170 рязанцев из 17 образовательных учреждений поучаствовали в зимних волонтерских играх. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Игры на базе школы №9 прошли во вторник, 5 февраля.

Волонтеры центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой Выбор» подготовили для участников игровые станции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, спорта и активного отдыха молодежи, профилактику вредных привычек, развитие детского общественного и добровольческого движения.

Победителей волонтерских игр наградили дипломами и памятными призами.


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