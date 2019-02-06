Более 170 рязанцев поучаствовали в зимних волонтерских играх

Более 170 рязанцев из 17 образовательных учреждений поучаствовали в зимних волонтерских играх. Об этом сообщил
Игры на базе школы №9 прошли во вторник, 5 февраля.
Волонтеры центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой Выбор» подготовили для участников игровые станции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, спорта и активного отдыха молодежи, профилактику вредных привычек, развитие детского общественного и добровольческого движения.
Победителей волонтерских игр наградили дипломами и памятными призами.