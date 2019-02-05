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15:57, 5 февраля 2019 230
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В Кораблинском районе 12 классов в пяти школах закрыли на карантин

В Кораблинском районе 12 классов в пяти школах закрыли на карантин

Фото: Pixabay.com

В Кораблинском районе 12 классов в пяти школах закрыли на карантин. Об этом сообщило издательство «Пресса».

5 февраля из-за превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли следующие школы: № 1, № 2, имени Сарычева, Незнановской и Ерлинской.

Кроме того, закрыли две группы в детском саду «Красная Шапочка».

Врач Кораблинской МРБ Наталья Акинчева рассказала, что с начала года в районе зарегистрировали три случая гриппа. Один у взрослого — типа, А H3N2 (гонконгский), и два у детей Н1N1 (его называют «свиной»).

Напомним, со 2 февраля в Рязани объявили карантин.


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