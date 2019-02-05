В горящем доме в Борках погиб 51-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в ночь на вторник, 5 февраля.
Напомним, на место происшествия
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В горящем доме в Борках погиб 51-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в ночь на вторник, 5 февраля.
Напомним, на место происшествия
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