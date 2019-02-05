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9:58, 5 февраля 2019 212
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В горящем доме в Борках погиб 51-летний мужчина

В горящем доме в Борках погиб 51-летний мужчина

В горящем доме в Борках погиб 51-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в ночь на вторник, 5 февраля.

Напомним, на место происшествия выезжали четыре расчета.


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