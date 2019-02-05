Рязанские волонтеры провели для школьников исторический квест. Об этом сообщил
Квест «Сталинградская битва», приуроченный к 76-летию разгрома немецко-фашистских войск, прошел в школе №44. Его провел местный штаб ВОД «Волонтеры Победы».
Участники узнали об основных событиях Сталинградской битвы и о воспоминаниях ветеранов. Учащиеся пятых и восьмых классов познакомились с героями этого сражения и помогли им в выполнении заданий. Победителей и призеров квеста наградили специальными дипломами.
После мероприятия школьники возложили цветы на площади Победы и Скорбященском мемориальном комплексе.