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16:47, 4 февраля 2019 245
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Волгоградского маршрутчика заподозрили в изнасиловании школьницы

Волгоградского маршрутчика заподозрили в изнасиловании школьницы

Фото: Pixabay.com

Волгоградского маршрутчика заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы. Мужчину задержали через полтора часа поисков, сообщили в региональном следкоме.

В субботу, 2 февраля, девочка возвращалась из школы домой, когда рядом с ней остановилась «ГАЗель». Водитель попросил школьницу показать дорогу. Та села в машину, и мужчина вывез ее на окраину поселка и надругался.

На 34-летнего волгоградца возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».


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