Волгоградского маршрутчика заподозрили в изнасиловании школьницы

Волгоградского маршрутчика заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы. Мужчину задержали через полтора часа поисков,
В субботу, 2 февраля, девочка возвращалась из школы домой, когда рядом с ней остановилась «ГАЗель». Водитель попросил школьницу показать дорогу. Та села в машину, и мужчина вывез ее на окраину поселка и надругался.
На 34-летнего волгоградца возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».