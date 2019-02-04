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21:24, 4 февраля 2019 360
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Во вторник в Приокском отключат холодную воду

Во вторник в Приокском отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 5 февраля, в Приокском отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до 18:00 специалисты начнут ремонтировать водопровод.

Из-за этого отключат воду на улице Энгельса, дома 17, 19 и 21.


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