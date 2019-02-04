Пропавшую в Воронеже 14-летнюю девочку нашли живой

14-летнюю Анастасию Зарубину,
Напомним, подростка искали в Рязани.
Подробности поисков не разглашаются.
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14-летнюю Анастасию Зарубину,
Напомним, подростка искали в Рязани.
Подробности поисков не разглашаются.
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Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».