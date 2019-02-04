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8:28, 4 февраля 2019 563
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Пропавшую в Воронеже 14-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Воронеже 14-летнюю девочку нашли живой

14-летнюю Анастасию Зарубину, пропавшую в Воронеже, нашли живой. Об этом сообщили в группе «Smotra.ru Липецк» «ВКонтакте».

Напомним, подростка искали в Рязани.

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5 дней назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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