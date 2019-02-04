Из-за непогоды во вторник Любимов поручил очистить рязанские улицы ото льда

Из-за непогоды Николай Любимов поручил очистить улицы Рязани ото льда. Об этом сообщил
По данным синоптиков, ночью 5 февраля
По предварительным прогнозам, к вечеру ожидается понижение температуры воздуха (по области до — 8, в Рязани — до -5 градусов).
Губернатор поставил задачу обеспечить своевременную очистку всех дорог, улиц, тротуаров.
Рязанцам порекомендовали воздержаться от выхода на улицу, быть максимально внимательными при переходе дорог. Водителей попросили использовать личный транспорт только в случае крайней необходимости.
Фото из соцсетей