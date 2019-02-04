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17:47, 4 февраля 2019 156
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Из-за непогоды во вторник Любимов поручил очистить рязанские улицы ото льда

Из-за непогоды во вторник Любимов поручил очистить рязанские улицы ото льда

Из-за непогоды Николай Любимов поручил очистить улицы Рязани ото льда. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По данным синоптиков, ночью 5 февраля ожидаются туман и смешанные осадки (мокрый снег, дождь), на дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

По предварительным прогнозам, к вечеру ожидается понижение температуры воздуха (по области до — 8, в Рязани — до -5 градусов).

Губернатор поставил задачу обеспечить своевременную очистку всех дорог, улиц, тротуаров.

Рязанцам порекомендовали воздержаться от выхода на улицу, быть максимально внимательными при переходе дорог. Водителей попросили использовать личный транспорт только в случае крайней необходимости.

Фото из соцсетей


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На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

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