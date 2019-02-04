Дождь в доме. Рязанцы пожаловались на текущую после капремонта крышу

Рязанцы пожаловались на текущую крышу в доме №18 по улице Качевской. Сюжет об их проблеме сняла ГТРК «Ока».
В двухэтажке крыша течет уже девять лет. При этом ее перестилали в 2012 году.
«Вот здесь, на потолке вода собирается, потом течет на пол со стен. Вот так ведра и наполняются», — рассказала Елена Крысанова, отметив, что дому 65 лет.
У другой жительницы в квартире обвалилась несущая балка. Женщина починила ее за свой счет несколько лет назад. Сейчас она беспокоится за состояние балкона: он треснул пополам из-за постоянной сырости. В управляющей компании горожанке предложили снести угрожающую постройку.
В ЖКО «Строитель» репортерам пояснили, что помимо этого дома, еще семь зданий считаются аварийными. Их планируется снести до 2023 года. Такие постройки, по словам замдиректора управляющей компании Николая Кириллова, «не просто не окупают затраты, но и требуют еще больших вложений». Кроме того, жителей домов оповестили о том, что 25 декабря истекает договор между жителями и коммунальщиками.