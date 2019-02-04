Добронравов объяснил, почему не смог выйти на сцену в Рязани

Федор Добронравов заявил, что не смог выйти на сцену в Рязани из-за планового медицинского обследования. Его комментарий опубликовал телеканал
Актер отметил, что не видит в этом ничего плохого. Он рассказал, что периодически проходит обследования.
«Жизнь же идет вокруг меня. У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: «Федор Викторович, пора обследоваться», — сказал Добронравов.
Он добавил, что не жалуется на здоровье и продолжает гастрольную деятельность.
«То, что я себя чувствую хорошо — это факт. Я играю спектакли», — уточнив, что на двух выступлениях его подменил друг.
Напомним, в Рязани спектакль «Ловушка для мужа» показали во вторник, 29 января, без Добронравова. Его партнерша по сцене пояснила, что накануне ему