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20:02, 4 февраля 2019 431
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Добронравов объяснил, почему не смог выйти на сцену в Рязани

Добронравов объяснил, почему не смог выйти на сцену в Рязани

Фото: Ru.wikipedia.org

Федор Добронравов заявил, что не смог выйти на сцену в Рязани из-за планового медицинского обследования. Его комментарий опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Актер отметил, что не видит в этом ничего плохого. Он рассказал, что периодически проходит обследования.

«Жизнь же идет вокруг меня. У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: «Федор Викторович, пора обследоваться», — сказал Добронравов.

Он добавил, что не жалуется на здоровье и продолжает гастрольную деятельность.

«То, что я себя чувствую хорошо — это факт. Я играю спектакли», — уточнив, что на двух выступлениях его подменил друг.

Напомним, в Рязани спектакль «Ловушка для мужа» показали во вторник, 29 января, без Добронравова. Его партнерша по сцене пояснила, что накануне ему стало плохо и ему дали «подлечиться».


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