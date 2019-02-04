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15:53, 4 февраля 2019 854
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«Дьявол кроется в деталях». В Рязани открылась выставка репродукций Босха и Брейгеля

«Дьявол кроется в деталях». В Рязани открылась выставка репродукций Босха и Брейгеля

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 4 февраля, в рязанском музее молодежного движения открылась выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны картин».

Экспозиция состоит из репродукций произведений Питера Брейгеля и Иеронима Босха на холсте в технике жикле. Каждая из работ выставки сопровождается описанием сюжета на русском и английском.

Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их сюжетов. «Каждая из представленных работ является посланием, полным религиозного, исторического и бытового контекста. У каждой из них можно стоять по часу и буквально высматривать, каждую мелочь.

Про такие картины можно с уверенностью сказать — дьявол кроется в деталях», — рассказала заведующая культурно-образовательным отделом музея Елена Графшина.

Выставка продлится до 30 марта 2019 года. Посмотреть экспозицию можно по адресу: Рязань, улица Свободы, дом №79. Стоимость составит 150 рублей — для школьников и пенсионеров, 200 — для студентов, 250 — для взрослых.

Справка

Питер Брейгель (Старший) и Иероним Босх — средневековые живописцы из Нидерландов. Брейгель написал за свою жизнь чуть более сорока картин, Босх — около двадцати пяти. Все они разбросаны по лучшим музеям мира и частным коллекциям, даже в музее родного города Босха — Хертогенбосе представлены только фотографические репродукции его работ.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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