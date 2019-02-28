В Минпромторге рассказали, что планируют продавать в уличных ларьках

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы, планируют продавать товары повседневного потребления. Об этом
По словам чиновника, товары для продажи выберут владельцы киосков. При этом, сигарет и алкоголя в ларьках не будет.
Евтухов отметил, что малые форматы торговли часто становятся единственными гарантированными каналами сбыта для местных производителей, которые обеспечивают население свежими продуктами по приемлемым ценам.
В конце 2018 года в Госдуму внесли законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли.