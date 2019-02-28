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8:52, 28 февраля 2019 271
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В Минпромторге рассказали, что планируют продавать в уличных ларьках

В Минпромторге рассказали, что планируют продавать в уличных ларьках

Фото: Pixabay.com

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы, планируют продавать товары повседневного потребления. Об этом RT рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По словам чиновника, товары для продажи выберут владельцы киосков. При этом, сигарет и алкоголя в ларьках не будет.

Евтухов отметил, что малые форматы торговли часто становятся единственными гарантированными каналами сбыта для местных производителей, которые обеспечивают население свежими продуктами по приемлемым ценам.

В конце 2018 года в Госдуму внесли законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли.


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