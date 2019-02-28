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14:21, 28 февраля 2019 316
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С банковских карт двух рязанок украли около 65 тысяч рублей 1

С банковских карт двух рязанок украли около 65 тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

Рязанские полицейские раскрыли кражу денег с банковских карт жителей Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 24-летняя рязанка с заявлением о том, что с ее карты похитили 2326 рублей.

Оперативники установили, что средства со счета украл 35-летний неработающий рязанец, проживающий совместно с пострадавшей.

Узнав пароль от личного кабинета мобильного банка, злоумышленник перевел денежные средства на свой лицевой счет. Теперь ему предстоит вернуть похищенные средства законной владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Аналогичный случай произошел в Михайловском районе. Жительница села Рачатники обратилась в полицию с заявлением о пропаже карты, с которой списалась крупная сумма.

Стражи порядка опросили потерпевшую и выяснили, что накануне к ней в гости заезжала 33-летняя дочь, проживающая в Михайлове. Она, зная, где мать хранит карточки и записки с паролями, похитила их.

После кражи злоумышленница отправилась в банк, где обналичила 62 тысячи рублей.

Женщину задержали. Похищенное изъяли. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.


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