Рязанец отсудил у управляющей компании деньги за разбитый глыбой автомобиль

Рязанец отсудил у управляющей компании железнодорожного района деньги за разбитый глыбой автомобиль. Об этом сообщила
Инцидент произошел 31 марта 2018 года. На машину припаркованную возле входа в магазин, с крыши дома упал лед, который повредил автомобиль.
С ответчика ООО «Городская управляющая жилищная компания Железнодорожного района города Рязани» в пользу истца взыскали стоимость ремонта автомобиля — 374 492 рублей, а также расходы на эвакуацию — 1 700 рублей, за проведение экспертизы — 16 000 рублей и госпошлину в сумме 7 632 рублей.