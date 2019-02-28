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17:13, 28 февраля 2019 430
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Рязанец отсудил у управляющей компании деньги за разбитый глыбой автомобиль

Рязанец отсудил у управляющей компании деньги за разбитый глыбой автомобиль

Рязанец отсудил у управляющей компании железнодорожного района деньги за разбитый глыбой автомобиль. Об этом сообщила сайт райсуда.

Инцидент произошел 31 марта 2018 года. На машину припаркованную возле входа в магазин, с крыши дома упал лед, который повредил автомобиль.

С ответчика ООО «Городская управляющая жилищная компания Железнодорожного района города Рязани» в пользу истца взыскали стоимость ремонта автомобиля — 374 492 рублей, а также расходы на эвакуацию — 1 700 рублей, за проведение экспертизы — 16 000 рублей и госпошлину в сумме 7 632 рублей.


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