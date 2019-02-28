Рязанцы стали реже жениться и чаще уезжать за границу. Такую статистику за 2018 год опубликовал «Рязаньстат».
Всего за прошедший год в регионе зарегистрировали 6 421 брак. Это на 1 695 меньше, чем в прошлом году (разница в 20%).
При этом число разводов увеличилось на 16 — до 5 053 расторжений браков.
Также «Рязаньстат» опубликовал статистику миграций в регионе. Так, за 2018 год в область прибыли 39 577 человек и уехали 40 002. В зарубежные страны отправились 3 375 рязанцев, что на 1 077 человек больше, чем в прошлом году.