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13:29, 28 февраля 2019 283
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На Московском шоссе столкнулись «Фольксваген» и «Форд». Видео

На Московском шоссе столкнулись «Фольксваген» и «Форд». Видео

На Московском шоссе столкнулись Volkswagen Polo и Ford Focus. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

ДТП произошло в среду, 27 февраля, возле ТЦ «Барс».

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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