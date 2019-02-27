В Рязани ищут пропавшего мужа солистки группы «Мираж»

В Рязани ищут пропавшего Бориса Карпова — мужа бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной, пишет
По информации телеканала, певица написала заявление в полицию о том, что рано утром 4 февраля ее супруг уехал на машине Cadillac Escalade в Белоруссию: якобы там он хотел недорого отремонтировать автомобиль.
«Он обещал вернуться через три дня. 8 февраля мужчина позвонил Разиной и сообщил, что находится в Рязани. После этого он перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала
Фото с портала razina.net