В Бурятии мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой бабушкой

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик провел несколько дней с умершей бабушкой в квартире, пишет
По информации полицейских, к ним обратились работники детского сада, куда ходит мальчик. Они уточники, что ребенок не посещает занятия и сообщили его адрес.
Оперативники выехали на место и обнаружили в квартире умершую пожилую женщину и ребенка. Позже его передали в скорую помощь.
Источник отметил, что 71-летняя бабушка воспитывала внука одна, его мама умерла несколько лет назад.
Сейчас родственники мальчика собирают документы, чтобы взять его под опеку.
Ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии.