Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:37, 27 февраля 2019 1 106
 0    0

В Бурятии мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой бабушкой

В Бурятии мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой бабушкой

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик провел несколько дней с умершей бабушкой в квартире, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по Бурятии.

По информации полицейских, к ним обратились работники детского сада, куда ходит мальчик. Они уточники, что ребенок не посещает занятия и сообщили его адрес.

Оперативники выехали на место и обнаружили в квартире умершую пожилую женщину и ребенка. Позже его передали в скорую помощь.

Источник отметил, что 71-летняя бабушка воспитывала внука одна, его мама умерла несколько лет назад.

Сейчас родственники мальчика собирают документы, чтобы взять его под опеку.

Ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:37, 27 февраля 2019
В Бурятии мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой бабушкой
18:46, 27 февраля 2019
Рязанец получил 12 ножевых ранений в московском баре. Видео
17:05, 27 февраля 2019
Падение глыбы льда на ребенка в центре Рязани попало на видео 2
17:00, 27 февраля 2019
На кузбасском заводе нашли тело слесаря
16:00, 27 февраля 2019
Рязанец на фуре попал в смертельную аварию у Иванова
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:16, 17 февраля 2019 20 774
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 19 002
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 706
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
12:01, 24 февраля 2019 17 453
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
18:06, 21 февраля 2019 16 654
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум