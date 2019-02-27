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13:26, 27 февраля 2019 721
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Рязань вновь поборется за включение в «Золотое кольцо» 2

Рязань вновь поборется за включение в «Золотое кольцо»

Рязань вновь поборется за включение в «Золотое кольцо». Об этом в среду, 27 февраля, сообщил региональный министр культуры Виталий Попов.

Он отметил, что в прошлогоднем конкурсе город выполнил все основные критерии по включению города в «Золотое кольцо».

«Ранее заявку можно было подавать раз в три года, но теперь этого условия нет, поэтому мы продолжим работу в этом направлении», — заявил Попов.

Отметим, чтобы попасть в турмаршрут, город должен быть основан не позднее XV века, иметь православный облик и не менее 15 объектов культурного наследия, памятников и достопримечательностей. Также важным критерием является наличие современных гостиниц и ресторанов, транспортной доступности.

Напомним, в состав «Золотого кольца» в настоящее время входят девять городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль, Углич и Ярославль.


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