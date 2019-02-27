Рязань вновь поборется за включение в «Золотое кольцо». Об этом в среду, 27 февраля, сообщил региональный министр культуры Виталий Попов.
Он отметил, что в прошлогоднем
«Ранее заявку можно было подавать раз в три года, но теперь этого условия нет, поэтому мы продолжим работу в этом направлении», — заявил Попов.
Отметим, чтобы попасть в турмаршрут, город должен быть основан не позднее XV века, иметь православный облик и не менее 15 объектов культурного наследия, памятников и достопримечательностей. Также важным критерием является наличие современных гостиниц и ресторанов, транспортной доступности.
Напомним, в состав «Золотого кольца» в настоящее время входят девять городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль, Углич и Ярославль.