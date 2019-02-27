Кинологи предложили ограничить выгул опасных пород собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал агентству «
«Очень актуален сейчас так называемый список опасных пород. На наш взгляд, сама формулировка является некорректной, но она уже есть, и мы с ней должны работать, — заявил Голубев. — Наши эксперты плотно и конструктивно взаимодействуют с Госдумой».
Он добавил, что кинологи участвует в разработке документа, который определит порядок учета и регистрации всех животных.
Ветеринар Александр Васильев рассказал
«Эти собаки могут быть агрессивными не столько к людям, сколько к другим животным», — пояснил он.
По словам Васильева, часто дерутся и нападают на других собак лайки и хаски.
Напомним, в декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными.
Кроме того, нельзя избавляться от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, содержать животных в барах и ресторанах, пропагандировать жестокое обращение с ними.
Также закон предусматривает создание приютов для животных и запрещает контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито.