Кинологи предложили ограничить выгул опасных пород собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал агентству « Москва » о планах ограничить выгул опасных пород собак. Специалисты составляют список пород и обсуждают возможные меры ограничений — по местам выгула, требованиям к намордникам, длине поводка.

«Очень актуален сейчас так называемый список опасных пород. На наш взгляд, сама формулировка является некорректной, но она уже есть, и мы с ней должны работать, — заявил Голубев. — Наши эксперты плотно и конструктивно взаимодействуют с Госдумой».

Он добавил, что кинологи участвует в разработке документа, который определит порядок учета и регистрации всех животных.

Ветеринар Александр Васильев рассказал Life.ru , что в список опасных пород собак могут попасть стаффордширские терьеры, питбули, немецкие овчарки, доберманы, далматины и шарпеи.

«Эти собаки могут быть агрессивными не столько к людям, сколько к другим животным», — пояснил он.

По словам Васильева, часто дерутся и нападают на других собак лайки и хаски.

Напомним, в декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ запрещает заводить дома диких животных и вводит правила выгула собак, в том числе потенциально опасных пород: обязательно с намордником, поводком, ошейником.

Кроме того, нельзя избавляться от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, содержать животных в барах и ресторанах, пропагандировать жестокое обращение с ними.

Также закон предусматривает создание приютов для животных и запрещает контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито.