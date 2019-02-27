Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:40, 27 февраля 2019 266
 0    0

«Есенинскую Русь» хотят обустроить велодорожками 1

«Есенинскую Русь» хотят обустроить велодорожками

Достопримечательное место «Есенинская Русь» хотят обустроить велодорожками. Об этом в среду, 27 февраля, сообщил региональный министр культуры Виталий Попов.

«Мы пытались получить федеральное финансирование на развитие велосипедных маршрутов. Однако первые проекты, которые проходили в Московской области, не были поняты контрольными органами. Они считают, что этим должны заниматься муниципалитеты», — рассказал Попов.

Он отметил, что веломаршруты — это перспективное направление для привлечения туристов в Рязанскую область, поэтому на эти цели необходимо искать финансирование.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:03, 27 февраля 2019
Рязанка выиграла миллион рублей за покупку корма для кошки
13:55, 27 февраля 2019
Любимов пригрозил чиновникам минздрава отставкой из-за условий в поликлинике №14
13:52, 27 февраля 2019
С начала года рязанцы выплатили 44 тысячи за земляные работы без ордера
13:49, 27 февраля 2019
Сенаторы одобрили закон о паллиативной помощи
13:40, 27 февраля 2019
«Есенинскую Русь» хотят обустроить велодорожками 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 26 129
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 8
16:16, 17 февраля 2019 20 757
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 18 951
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 632
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
12:01, 24 февраля 2019 17 382
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум