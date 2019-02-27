«Есенинскую Русь» хотят обустроить велодорожками

Достопримечательное место «Есенинская Русь» хотят обустроить велодорожками. Об этом в среду, 27 февраля, сообщил региональный министр культуры Виталий Попов.
«Мы пытались получить федеральное финансирование на развитие велосипедных маршрутов. Однако первые проекты, которые проходили в Московской области, не были поняты контрольными органами. Они считают, что этим должны заниматься муниципалитеты», — рассказал Попов.
Он отметил, что веломаршруты — это перспективное направление для привлечения туристов в Рязанскую область, поэтому на эти цели необходимо искать финансирование.