Двоих жителей Рязанской области осудили за хранение конопли

Двоих жителей Рязанской области осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщил
Один из них собрал дикорастущую коноплю в Сасовском районе, второй — в Старожилове. В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.
Жителя Сасовского района приговорили к трем годам и двум месяцам условного заключения с испытательным сроком в два года, жителя Старожилова — к трем годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.
Приговоры суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.