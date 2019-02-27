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11:57, 27 февраля 2019 479
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Двоих жителей Рязанской области осудили за хранение конопли

Двоих жителей Рязанской области осудили за хранение конопли

Двоих жителей Рязанской области осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Один из них собрал дикорастущую коноплю в Сасовском районе, второй — в Старожилове. В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.

Жителя Сасовского района приговорили к трем годам и двум месяцам условного заключения с испытательным сроком в два года, жителя Старожилова — к трем годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.

Приговоры суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.


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